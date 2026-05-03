В Волгограде откроют детский культурно-просветительский центр с подкастной

Детский культурно-просветительский центр «Наследники» начнет работать в Волгограде по национальному проекту «Семья», сообщили в областном центре информационного и материально-технического обеспечения.
На объекте проводят подготовительную работу: дополнена концепция детского центра, полностью завершена контрактация и идет поставка оборудования. Дизайн-проект рассчитан так, чтобы было комфортно всей семье, а каждый уголок и элемент центра работал на всестороннее развитие детей. Это будут не просто комнаты для занятий, а современная среда, где история и традиции встречаются с технологиями. Центр откроется уже в сентябре.
«В самом разгаре идет обустройство подкастной. Это будет “цифровое сердце”, где дети смогут осваивать современные и интерактивные форматы общения. Параллельно мы дорабатываем культурно-просветительские программы с учетом разного возраста, от малышей до подростков, чтобы каждому участнику было по-настоящему интересно», — отметили в Волгоградском областном центре народного творчества, на базе которого создадут новое учреждение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.