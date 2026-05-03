Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японские рыбки вернулись в пруд челябинского зоопарка

Зона отдыха у пруда в челябинском зоопарке снова стала очень уютной, ведь в водоём вернули ярких карпов кои, похожих на золотых рыбок. Теперь они весело резвятся в воде, радуя посетителей своей красотой и грацией. Сотрудники дома для животных также решили напомнить о правилах поведения у пруда.

Источник: Pchela.News

Посетителей просят не бросать монеты в пруд и опускать посторонние предметы, особенно еду. Кроме того, в воде запрещено мыть руки, лицо и обувь. Нырять и купаться в водоёме может быть опасно для здоровья. Ещё сотрудники призывают не вставать ногами на лавочки и бортики пруда.

— Не ловите рыбу и поддерживайте чистоту — выбрасывайте мусор в урну, — добавили работники зоопарка. — Всю ответственность за детей на территории зоопарка несут сопровождающие их совершеннолетние лица.

Однажды в челябинском зоопарке юный гость пытался рыбачить в пруду с карпами. В результате сотрудникам пришлось избавлять несчастную рыбку от «пирсинга».