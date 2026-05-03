В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад

В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей.
(временные слоты 10:00, 11:00, 14:00, 15:00), получить приз в квесте «Целительная сила растений». Гостей праздника встретят и самые контактные животные Самарского зоопарка, открытые для общения и вкусных угощений!
Расписание открытия.
С 10:00 до 16:00 работает «Зеленая ярмарка» — продажа комнатных растений, декоративных многолетников, плодовых и декоративных древесных растений по привлекательным ценам.
В течение дня в саду вас ждут мероприятия со свободным входом:
- обзорные экскурсии по Ботаническому саду;
- квест «Целительная сила растений», победителей ждут ботанические презенты.
Чтобы попасть на экскурсии и квест, необходимо зарегистрироваться. Места ограничены.
С 12:00 по 14:00 работает выставка контактных животных из Самарского зоопарка.
Расписание работы.
В будние дни — с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 17.00. Санитарный день — среда.
Помните: Ботанический сад — не парк, а научное подразделение и живой музей под открытым небом.
Поскольку Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения, руководство научного подразделения просит посетителей соблюдать ряд правил:
Нельзя собирать никакие растения, их цветы, плоды и семена, а также повреждать деревья и кустарники, газоны и цветники.
На территории сада нельзя проводить спортивные мероприятия, тренировки и соревнования.
Нельзя входить на территорию с домашними и любыми другими животными.
Нельзя кататься на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах и других средствах индивидуальной мобильности.
На территории сада нельзя устраивать пикники, разводить огонь.
Нельзя кормить животных и птиц.
Благодарим вас за понимание и любовь к саду! Приходите!