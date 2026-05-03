В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад

В этом году в день открытия посетители смогут приобрести растения на ярмарке по привлекательным ценам, бесплатно побывать на экскурсии.

Источник: НИА Самара

В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей.

(временные слоты 10:00, 11:00, 14:00, 15:00), получить приз в квесте «Целительная сила растений». Гостей праздника встретят и самые контактные животные Самарского зоопарка, открытые для общения и вкусных угощений!

Расписание открытия.

С 10:00 до 16:00 работает «Зеленая ярмарка» — продажа комнатных растений, декоративных многолетников, плодовых и декоративных древесных растений по привлекательным ценам.

В течение дня в саду вас ждут мероприятия со свободным входом:

  • обзорные экскурсии по Ботаническому саду;
  • квест «Целительная сила растений», победителей ждут ботанические презенты.

Чтобы попасть на экскурсии и квест, необходимо зарегистрироваться. Места ограничены.

С 12:00 по 14:00 работает выставка контактных животных из Самарского зоопарка.

Расписание работы.

В будние дни — с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 17.00. Санитарный день — среда.

Помните: Ботанический сад — не парк, а научное подразделение и живой музей под открытым небом.

Поскольку Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения, руководство научного подразделения просит посетителей соблюдать ряд правил:

Нельзя собирать никакие растения, их цветы, плоды и семена, а также повреждать деревья и кустарники, газоны и цветники.

На территории сада нельзя проводить спортивные мероприятия, тренировки и соревнования.

Нельзя входить на территорию с домашними и любыми другими животными.

Нельзя кататься на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах и других средствах индивидуальной мобильности.

На территории сада нельзя устраивать пикники, разводить огонь.

Нельзя кормить животных и птиц.

Благодарим вас за понимание и любовь к саду! Приходите!