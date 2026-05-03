В Красноярске обсудили обновление сквера «Серебряный» в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Красноярска прошла встреча с жителями, на которой обсудили будущее благоустройство сквера «Серебряный». В беседе приняли участие представители администрации района и профильные специалисты мэрии. Жители предложили обновить покрытие и заменить асфальт на брусчатку, установить новую уличную мебель, демонтировать старые качели и неисправный аттракцион. Также прозвучали идеи обновить детскую площадку, заменить спортивное оборудование и создать современный скейт парк. [caption id= «attachment_365885» align= «alignnone» width= «1170»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Отдельное внимание участники встречи уделили функциональному зонированию пространства. Так, было предложено разделить сквер на несколько зон для разных возрастных групп, установить ограждение и предусмотреть туалет. При этом некоторые идеи, например восстановление старого фонтана, признаны технически невозможными. В качестве нового акцента обсуждается установка арт-объекта. В рамках благоустройства планируется создать современные детские площадки, обновить сцену, дооборудовать зону для выгула собак, модернизировать освещение и провести озеленение, включая новые клумбы. Кабели при этом уберут под землю, а территорию дополнят световыми элементами. После формирования сметы и выбора подрядчика в сквере начнутся работы. Напомним, что в Красноярске начали устранять дорожные дефекты по гарантии.