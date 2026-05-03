В аэропорту Казани задерживаются рейсы в Петербург, Екатеринбург, Москву и Сочи

За соблюдением прав пассажиров следит прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В казанском аэропорту задерживаются рейсы на вылет в Санкт-Петербург и обратно. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. Причина — временные ограничения в Пулково на фоне беспилотной опасности.

В Петербург с опозданием отправятся три самолета. В обратном направлении задержаны четыре рейса. Кроме того, на 6 часов перенесли вылет в Екатеринбург. Незначительно откладываются рейсы в Сочи, а также в Москву и обратно.

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Казани из-за задержек.