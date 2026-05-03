Таганрогские пляжи проверят на безопасность до 25 мая

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге в ближайшее время начнут обследовать и очищать морское дно вблизи городских пляжей, а также проведут санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды в заливе. Результаты анализов поступят до 25 мая, сообщила глава города Светлана Камбулова.

На пляжах уже завершили акарицидную обработку и дератизацию. До 25 мая также планируют завезти свежий песок.

Пляжный сезон стартует 1 июня и продлится до 1 сентября. В этот период на всех пляжах будут работать спасатели и медики, а также будет проводиться ежедневная уборка.

По словам Камбуловой, все специалисты прошли подготовку и оснащены необходимым оборудованием для оказания первой помощи.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону возобновилось движение по мосту на Зелёный остров​.