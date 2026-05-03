Племенной завод в Ленобласти посетили будущие ветеринарные врачи

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) побывали на племенном заводе «Бугры» в Ленинградской области. Проведение таких профориентационных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Предприятие специализируется на молочном животноводстве и разведении племенного крупного рогатого скота. Студенты посетили производственные объекты и изучили полный цикл — от выращивания молодняка до готовой продукции.
Они побывали в доильном зале, познакомились с электронной системой управления стадом, узнали о современных подходах к содержанию, селекции и кормлению животных, а также о социальных условиях для сотрудников. Кроме того, ребята могли задать вопросы о практике и трудоустройстве ветеринарным специалистам, зоотехникам и кадровой службе.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.