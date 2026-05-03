74 тыс. за двоих в Санкт-Петербург: калининградка рассказала о «льготных» авиабилетах

Наталья обратилась в службу поддержки S7, чтобы купить билеты из Калининграда в Санкт-Петербург на 10 июля туда, 14 июля обратно на себя и подростка. Ей предложили билеты стоимостью больше 74 тыс. рублей., причем в переписке было указано, что они «льготные базовые» (без багажа), с пересадкой в Москве. Скриншот переписки со службой поддержки S7 она предоставила «Новому Калининграду». Отметим, что судя по информации сайта S7, речь идёт о так называемых внутренних льготах авиакомпании для перелётов с подростками от 12 до 18 лет.