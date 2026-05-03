Рубио выступил в роли диджея на свадьбе в ночном клубе в Майами

Госсекретарь президента США Марко Рубио выступил в роли диджея на свадьбе в ночном клубе в Майами. Об этом сообщило The New York Post (NYP) со ссылкой на заместителя главы администрации Белого дома Дэна Скавино.

Источник: Reuters

Скавино опубликовал в соцсети Х видео с выступлением Марко Рубио. «Несколько минут назад, за кулисами, — наш великий госсекретарь Марко Рубио тоже диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе… Вперед!!!», — написал политик. Ни Дэн Скавино, ни NYP не уточнили, чья это была свадьба.

Марко Рубио занимает несколько должностей в администрации президента США Дональда Трампа. Он работает и. о. советника президента по национальной безопасности, помогает курировать переход власти в Венесуэле после свержения ее президента Николаса Мадуро. В должность госсекретаря президента США Марко Рубио вступил 21 января 2025 года.

