Пассажиров отмененного рейса отвезли из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Соответствующее решение приняла авиакомпания.

Источник: Живем в Нижнем

Пассажиры отмененного авиарейса в Нижнем Новгороде добирались до Москвы на автобусах. Перевозку для них организовали представители авиакомпании, сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели в Нижнем Новгороде вечером 2 мая. В связи с длительным закрытием воздушного пространства одна из авиакомпаний приняла решение доставить людей до конечной точки — в аэропорт Шереметьево — на автобусах.

Напомним, что запрет на рейсы продолжает действовать в нижегородском аэропорту. Известно об отмене не только внутренних полетов, но и зарубежных. Также по ряду направлений наблюдаются задержки. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.