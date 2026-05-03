Сразу несколько поездов задерживаются в Беларуси из-за схода с рельсов грузового состава в Литве

Белорусская железная дорога утром 3 мая сообщила о задержке поездов из-за аварии в Литве.
В сообщении говорится, что из-за схода вагонов в грузовом поезде на территории Литовских железных дорог задерживаются следующие поезда: № 360 Калининград — Адлер; № 148 Калининград — Москва; № 147 Москва — Калининград; № 79 Санкт-Петербург — Калининград; № 29 Москва — Калининград.
«В настоящее время задержка по Белорусской железной дороге составляет от 30 минут до 5 часов», — информирует БЖД.
Там также уточнили, что БЖД принимает меры по оказанию помощи пассажирам поездов № 29 Москва — Калининград, № 79 Санкт-Петербург — Калининград (по ст. Молодечно), № 147 Москва — Калининград (по ст. Гудогай). Речь об обеспечении их питьевой водой и питанием. Кроме прочего, предусмотрено оказание медицинской помощи, а также техническое обслуживание подвижного состава.
«Группа вагонов в сообщении Минск — Москва от поезда № 148 Калининград — Москва в сутки 3 мая 2026 года следует отдельным поездом № 248 Минск — Москва отправлением из Минска в 9.49 и прибытием в Москву в 19.44», — сообщает БЖД.
