Любовь и «овощи аль денте»: как на ФИШтивале готовили «Леночкиного леща»

Жила молодая семья в доме, двери которого всегда были открыты для гостей. В их числе были и те, кто в будущем станет известным музыкантом — например, основатель легендарного ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин. Часто собирались шумные компании, для которых мама Ирины — Елена Николаевна — готовила того самого «Леночкиного леща». «Название родилось само собой, — продолжает Ирина. — Папа был заядлый грибник и рыбак. У ансамбля имелся автобус, и музыканты ездили в лес, на залив. А мама готовила рыбу по своему рецепту. В нём не было ничего особенного. Главные секрет его приготовления — любовь. Когда готовишь в хорошем настроении, когда хочешь доставить людям радость, тогда и получается очень вкусно. Со временем папины знакомые стали спрашивать: “А будет сегодня “Леночкин лещ?” Если будет, мы обязательно придем”. И мама, как говорится, готовила это блюдо на заказ.