Свердловские студенты присоединились к проекту для молодых профессионалов

Более 130 студентов Свердловской области стали участниками федерального проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов». Он стартовал 23 апреля в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Проект направлен на поддержку студентов в поиске работы и построении профессиональной карьеры на промышленных предприятиях области. На открытии представители ведущих промышленных компаний Среднего Урала рассказали ребятам о вакансиях, требованиях к компетенциям и навыкам молодых специалистов. Эксперты Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон провели обучающие сессии и деловую игру. Отметим, что участники проекта также получат возможность стажировок и трудоустройства на промышленных предприятиях региона.
«“Взлетная полоса” — это эффективная площадка для диалога между молодежью и ведущими работодателями. Губернатор Свердловской области Денис Паслер уделяет большое внимание сохранению и развитию кадрового потенциала региона. Сегодняшнее мероприятие уверенно встанет в один ряд с ними. Здесь собрались те, кто верит в потенциал наших студентов. Представители ведущих предприятий, опытные наставники и эксперты отрасли готовы поделиться с ними знаниями», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.