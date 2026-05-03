Пермский легкоатлет Владимир Никитин установил очередной рекорд России

Пермский легкоатлет Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона и установил рекорд России на дистанции 42 км 195 м.
Спортсмен пробежал марафон за 2 часа 8 минут 9 секунд. Никитин превзошёл достижение Дмитрия Неделина, который в апреле на Дюссельдорфском марафоне показал время 2:08.54.
«Сегодня случилось всё, чего я боялся за всю подготовку, но марафонцы меня поймут. При этом я завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я порадовал тренера, порадовал команду — я самый счастливый сегодня», — приводит слова спортсмена пресс-служба Казанского марафона.