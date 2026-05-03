Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде медики спасли жизнь пенсионеру с угрозой ишемии кишечника

Комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о спасении 70-летнего пенсионера командой волгоградских хирургов "Городской клинической.

Комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о спасении 70-летнего пенсионера командой волгоградских хирургов «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25». Медики провели сложнейшую операцию по восстановлению кровотока верхней брыжеечной артерии.

— У мужчины была тяжелая форма атеросклероза. Исследование методом компьютерной томографии показало критическое сужение артерии — стеноз чревного ствола и окклюзия верхней брыжеечной артерии. Это грозило ишемией кишечника — состоянием, которое часто приводит к летальному исходу, — сообщили в облкомздраве.

Чтобы купировать опасность, специалисты установили пенсионеру стент, который расширил просвет сосуда. Вмешательство было произведено филигранно через прокол в руке.

Отметим, операция проводилась под руководством заведующего Андрея Лёгкого. Сейчас пациент продолжает лечение в хирургии. Ему назначена специальная терапия и реабилитация. Угроза жизни миновала.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.