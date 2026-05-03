Волонтёры содействуют жителям Нижегородской области в голосовании

Волонтёры оказывают помощь жителям Нижегородской области в голосовании за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Добровольцы работают в местах с высоким уровнем посещаемости, таких как торгово-развлекательные центры, образовательные учреждения и предприятия.
«В Нижнем Новгороде стартуют пикеты, посвященные программе “Формирование комфортной городской среды”. Основная задача волонтёров — помочь нижегородцам проголосовать за объекты благоустройства. Они работают в местах с высокой проходимостью, а также на предприятиях и в различных организациях. Добровольцы прошли специальное обучение и могут подробно рассказать о каждом проекте, а также оказать помощь в процессе голосования. Пикеты обеспечивают прямой контакт с жителями.
Особо хочу подчеркнуть значимость народного голосования, ведь именно жители лучше всех понимают, чего не хватает их двору, парку или набережной. Активность нижегородцев напрямую влияет на то, какие территории будут включены в план благоустройства на следующий год. Это реальная возможность улучшить свой район«, — отметил первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода и руководитель депутатского объединения “Единой России” Евгений Костин.
«Наш волонтёрский корпус проекта “Формирование комфортной городской среды” помогает жителям участвовать в онлайн-голосовании за территории, которые будут благоустроены в 2027 году. Активисты прошли обучение и обеспечиваются всем необходимым для своей работы, включая фирменную одежду и планшеты.
Проект вызывает большой интерес — на платформе добро.рф уже зарегистрировалось около 1 000 нижегородцев, желающих стать волонтёрами. Главное — это искреннее желание помогать, коммуникабельность и инициативность", — сообщила заместитель генерального директора Волонтёрского центра Нижегородской области Елена Борисова.
Волонтёры информируют жителей о проекте, объясняют, где и как можно проголосовать, раздают информационные материалы и помогают осуществить голосование на месте с помощью планшетов или через личные мобильные устройства.