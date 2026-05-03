Жителям Красноярского края напомнили, как безопасно провести майские праздники на природе

В период майских праздников жителям Красноярского края рекомендуют внимательнее относиться к организации отдыха на природе. Специалисты Управления Роспотребнадзора по региону советуют заранее продумать выбор продуктов. Покупать их следует только в проверенных стационарных магазинах, при этом скоропортящуюся еду необходимо перевозить в сумке холодильнике, а от некоторых продуктов лучше отказаться. В частности, речь идет о молочной продукции, копченостях, маринованных блюдах, кремовых десертах и яйцах, так как они быстрее становятся средой для размножения бактерий. Особое внимание стоит уделить приготовлению пищи. Для сырых продуктов и готовых блюд необходимо использовать разные ножи и разделочные доски. Также важно следить, чтобы сок от мяса, рыбы или птицы не попадал на уже приготовленную еду. Продукты рекомендуется хранить в герметичных контейнерах или под пищевой пленкой, что позволит защитить их от насекомых и животных, которые могут быть переносчиками инфекций. Перед приготовлением пищи и приемом еды необходимо мыть руки с мылом, а для питья и бытовых нужд стоит использовать только бутилированную или кипяченую воду, так как вода из природных источников может быть небезопасной. Если после пикника появились признаки недомогания, специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Напомним, что спасатели призвали жителей Красноярского края не жечь сухую траву и мусор.