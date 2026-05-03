В подмосковной Истре открылась выставка к 150-летию художника К. Горбатова

Посетители увидят около 80 работ, включая графику и живопись, а также редкие архивные документы, письма и фотографии. Проект задуман как хроника жизни художника-эмигранта, чья судьба была неразрывно связана с историческими потрясениями XX века. Экспозиция разделена на тематические главы: «Начало», «Странствия», «Пространство памяти» и «Хранители». Вводная часть проекта воссоздает интерьеры берлинской квартиры, где в июне 1945 года было найдено собрание картин, позже переданное в Подмосковье.