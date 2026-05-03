В подмосковной Истре открылась выставка к 150-летию художника К. Горбатова

Выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов», посвященная 150-летию художника, представителя русского импрессионизма К. Горбатова, начала работать 29 апреля в городе Истре Московской области. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Посетители увидят около 80 работ, включая графику и живопись, а также редкие архивные документы, письма и фотографии. Проект задуман как хроника жизни художника-эмигранта, чья судьба была неразрывно связана с историческими потрясениями XX века. Экспозиция разделена на тематические главы: «Начало», «Странствия», «Пространство памяти» и «Хранители». Вводная часть проекта воссоздает интерьеры берлинской квартиры, где в июне 1945 года было найдено собрание картин, позже переданное в Подмосковье.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что открытие такой выставки помогает раскрыть богатый потенциал региональных музейных фондов. По его словам, экспозиция позволит гостям глубже изучить культурное наследие и познакомиться с биографией Горбатова. Глава ведомства выразил уверенность, что проект привлечет множество туристов наряду с другими актуальными выставками истринского музея «Новый Иерусалим».
