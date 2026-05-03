Минтранс сообщил о новой схеме движения на подходах к Крымскому мосту

Распределение транспортных потоков осуществляется на транспортной развязке «Тамань — Волна», расположенной на 134-м км автодороги А-290 Новороссийск — Керчь. На этом рубеже организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции и ФГУП «УВО Минтранса России».
Согласно новой схеме, водители, следующие к инспекционно-досмотровым комплексам для прохождения аппаратного досмотра, от 134-го км продолжают движение по муниципальной дорожной сети Таманского сельского поселения через съезд на транспортной развязке 139-го км. Для водителей, направляющихся на ручной досмотр, предусмотрено движение в прямом направлении от 134-го км к месту прохождения процедур.
В целях организации нового трафика к началу курортного сезона 2026 года на участке 139−140-й км автодороги А-290 была устроена дополнительная полоса движения.
Для усиления мер безопасности автодорожной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив главами субъектов изданы соответствующие нормативно-правовые акты. Введено временное ограничение движения для гибридных транспортных средств и электромобилей. Для них предусмотрен альтернативный маршрут по автодороге Р-280 «Новороссия». Также на Крымском мосту действуют ограничения для всех грузовых транспортных средств общей снаряженной массой более 1,5 тонны независимо от наличия груза, если в СТС указан тип «грузовой».
Надзор за дорожной обстановкой на подходах к мосту осуществляют региональные управления Госавтоинспекции. Для проезда по мосту всем водителям необходимо пройти обязательный досмотр на спецкомплексах. При себе требуется иметь СТС и водительское удостоверение. При выборочной проверке документов необходимо быть готовым предъявить паспорт (допустима электронная версия из приложения «Госуслуги»).
Транспортные средства следует подготовить к досмотру: открыть все отделения, ниши и полости для осмотра сотрудниками транспортной безопасности на предмет наличия запрещенных веществ и предметов. Перечень запретов зафиксирован в нормативных актах, включая федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ.
В Минтрансе подчеркнули, что досмотровая инфраструктура задействована в объеме, необходимом при текущей интенсивности движения. В праздничные дни и активный туристический сезон она будет работать на полную мощность для оперативного пропуска транспорта с учетом кратного увеличения трафика.
В среднем досмотр одного легкового автомобиля занимает шесть минут (при минимальной загруженности), автобуса — до 15 минут. Ручной досмотр проходит быстрее аппаратного, в связи с чем водителям рекомендуется брать меньше багажа и компактно его упаковывать.