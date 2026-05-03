Минтранс сообщил о новой схеме движения на подходах к Крымскому мосту

Для усиления мер безопасности автодорожной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив главами субъектов изданы соответствующие нормативно-правовые акты. Введено временное ограничение движения для гибридных транспортных средств и электромобилей. Для них предусмотрен альтернативный маршрут по автодороге Р-280 «Новороссия». Также на Крымском мосту действуют ограничения для всех грузовых транспортных средств общей снаряженной массой более 1,5 тонны независимо от наличия груза, если в СТС указан тип «грузовой».