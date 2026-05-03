В селе в Красноярском крае из-за неудачно затопленной печи сгорели 9 домов (видео)

Сегодня, 3 мая, около 11:00 в с. Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа произошел пожар, уничтоживший жилые дома.
По предварительным данным, пожар произошел по вине местного жителя: он неудачно растопил печь в ветреную погоду, из-за чего загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по ул. Комсомольской и Корнеева.
Площадь возгорания составила около 800 кв. метров. В ликвидации пожара было задействовано порядка 50 человек и 24 единицы техники.
Огнем было уничтожено 9 двухквартирных жилых домов и 62 строения. Размер причиненного ущерба устанавливается. Пострадавших в результате пожара нет.
Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.
Прокуратура Красноярского края поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
Прокурор на месте координирует действия спасательных служб, принимает участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе муниципального образования, а также организовал собрание с жителями.
Также в связи с произошедшим прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка причинам и условиям возникновения пожара, действиям уполномоченных органов при ликвидации возгорания, полноте принимаемых мер по устранению последствий пожара, а также соблюдению прав граждан на получение компенсации, возмещение ущерба и своевременное оказание необходимой помощи.