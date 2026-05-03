Онколог: 80% рака шейки матки в Беларуси выявляется на первой стадии

В Беларуси рак тела матки в 80% случаев выявляется на первой стадии, рассказал телеканалу СТВ заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.
— Рак тела матки в нашей стране имеет высокую заболеваемость, но в 80% выявляется на первой стадии заболевания, — подчеркнул Мавричев.
Он сказал, что это один из лучших показателей в мире. При этом врач отметил, что это заслуга не онкологов, потому что они получают уже пациента с диагнозом.
— Это заслуга наших гинекологов первичного звена, которые при малейшем подозрении выполняют выскабливание полости матки либо гистероскопию с биопсией, устанавливают диагноз таким образом, и на 80% он выявляется на первой стадии, — заметил Мавричев.
Ранее мы писали, что белорусский врач сказал что онкологи считают, что болевший раком есть в анамнезе каждой семьи.
Прочитайте, что спасатель в свой выходной вытащил человека из горевшего дома в Бобруйске.
Кстати, ЖКХ Минска предупредило о приборе в доме, который может быть смертельно опасен.
Еще рассказали про белорусский след сериала «Четыре танкиста и собака», которому в 2026-м исполняется 60 лет: оператор Кропат родился в Пружанах, а популярная в СССР, как Софи Лорен, актриса Пола Ракса — в Лиде.