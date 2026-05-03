Новое отделение больницы № 40 в Екатеринбурге презентовали Владимиру Путину

Логистические и технологические возможности приемного отделения позволяют реализовать триаж-систему, в ходе которой медики оценивают жизненные показатели пациентов и направляют их в функциональные зоны. В красную — если необходима экстренная помощь и реанимация, желтую — динамическое наблюдение и диагностика для решения о госпитализации, зеленую — нет угрозы для жизни и здоровья.