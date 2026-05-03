Новое отделение больницы № 40 в Екатеринбурге презентовали Владимиру Путину

Возможности первого модульного приемно-диагностического отделения клинической больницы № 40 в Екатеринбурге презентовали Президенту Владимиру Путину. Структуру создали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Новое приемное отделение городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге — действительно знаковый проект по нескольким причинам. Современное модульное здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров возведено менее чем за год на месте недостроенного корпуса больницы, который простоял на территории 17 лет. Новое отделение способно принять 200 экстренных пациентов в сутки», — отметил губернатор Денис Паслер.
В новом отделении оборудованы три операционные, палаты интенсивной терапии и динамического наблюдения, клиническая лаборатория, помещения для томографии, рентгенографии и УЗИ, врачебные кабинеты, также установлена система «чистых помещений». Дополнительно внедрены цветовые решения для спецодежды медперсонала и браслетов пациентов. Ярким акцентом на фасаде модуля стал крупнейший в России медицинский мурал с сюжетами из повседневной жизни врачей и узнаваемыми объектами города.
Логистические и технологические возможности приемного отделения позволяют реализовать триаж-систему, в ходе которой медики оценивают жизненные показатели пациентов и направляют их в функциональные зоны. В красную — если необходима экстренная помощь и реанимация, желтую — динамическое наблюдение и диагностика для решения о госпитализации, зеленую — нет угрозы для жизни и здоровья.
Денис Паслер сообщил Владимиру Путину, что в планах построить до конца года аналогичное приемное отделение в городской клинической больнице № 24. Всего по области введут в эксплуатацию шесть объектов, разных по площади и мощности.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.