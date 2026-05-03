Волгоградка на иномарке отправила в больницу водителя электромотоцикла

Авария с участием автоледи на иномарке и электромотоциклиста произошла накануне, 2 мая, в Кировском районе Волгограда.
По данным региональной полиции, около 20:30 на пересечении улиц Пожарского и Старшего Лейтенанта Токарева 41-летняя женщина на Hyundai Elantra не пропустила мужчину на электромотоцикле, у которого было преимущество в движении.
Водителя двухколёсного транспорта бригада скорой помощи доставила в медучреждение.
Днёс ранее водитель иномарки взял на таран стоявший на остановке трамвай в Краснооктябрьском районе Волгограда.