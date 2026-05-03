Нижегородцам рассказали о влиянии магнитных бурь на здоровье

Геомагнитная активность может сбивать сон и усиливать тревогу.

Источник: Комсомольская правда

Учёные получили новые данные о том, как магнитные бури отражаются на самочувствии человека. По их наблюдениям, в периоды геомагнитной активности снижается выработка мелатонина — гормона сна, а уровень кортизола, напротив, растёт. Это может приводить к бессоннице, повышенной тревожности и ощущению усталости даже после отдыха, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Кроме того, магнитные бури влияют на вегетативную нервную систему. Именно этим медики объясняют частые жалобы метеозависимых людей на головные боли, скачки давления и «туман в голове». При этом реакция у всех разная: одни чувствуют недомогание за несколько дней до бури, другие — в её разгар.

Полностью «спрятаться» от такого воздействия невозможно, однако снизить нагрузку на организм реально. Врачи советуют в такие дни отказаться от тяжёлых физических нагрузок, алкоголя и жирной пищи. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно держать под рукой назначенные препараты, но не менять дозировку без консультации специалиста.