Азово-черноморскую шемаю разрешили ловить в Ростовской области

Азово-черноморская шемая была под угрозой исчезновения, в связи с чем ее внесли в Красную книгу Ростовской области. Однако специалистам ВНИРО удалось восстановить популяцию этой рыбы из семейства карповых. Они разработали технологию искусственного воспроизводства шемаи. Затем подключились органы местной власти и рыбхоз Ростовской области.