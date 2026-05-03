Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азово-черноморскую шемаю разрешили ловить в Ростовской области

Благодаря искусственному воспроизводству шемая стала доступной для жителей Дона.

Источник: Комсомольская правда

.В Ростовской области возобновился промышленный вылов азово-черноморской шемаи. Об этом свидетельствует приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Азово-черноморская шемая была под угрозой исчезновения, в связи с чем ее внесли в Красную книгу Ростовской области. Однако специалистам ВНИРО удалось восстановить популяцию этой рыбы из семейства карповых. Они разработали технологию искусственного воспроизводства шемаи. Затем подключились органы местной власти и рыбхоз Ростовской области.

— На базе рыбхоза имени Чкалова начали выпускать шемаю в больших объемах — до миллиона, а на пике — до трех миллионов штук в год, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» зоолог Сергей Дудкин.

Важным этапом стало и строительство рыбоходов в обход Усть-Манычского гидроузла.

— Эти рыбоходы, хоть и были спроектированы с ошибками по скорости течения, оказались подходящими для шемаи. Эта рыба любит течение, и она активно начала использовать рыбоходы для нереста.

Благодаря искусственному воспроизводству и созданию условий для естественного нереста, популяция шемаи начала быстро расти.

— Мы видим, что шемая стала обычной рыбой в регионе. И ее больше, чем суммарно леща и рыбца вместе взятых.

В итоге шемая была исключена из Красной книги региона, а этой весной был разрешен ее промышленный вылов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.