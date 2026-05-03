Сцена на воде и музыка Пахмутовой. Волгоградцев ждёт «Свет Великой Победы»

Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вот уже несколько лет остаётся визитной карточкой волгоградского региона. В 2026 году он снова пройдёт на Мамаевом кургане. Что ждёт зрителей — в материале «АиФ-Волгоград».
Образы героев и мгновения битвы: какие сценарные решения нашли авторы.
Подготовка к показам идёт полным ходом. По словам организаторов, оборудование на Мамаев курган завезли на девяти грузовиках, в настоящее время специалисты занимаются его монтажом.
Авторы обновили сценарные решения. С помощью современных технологий они представят зрителям воссозданные образы героев — защитников Отечества, продемонстрируют мгновения кровопролитной битвы на Волге. Посетители главной высоты России вместе переживут радость Великой Победы.
В основу музыкального сопровождения будут положены произведения прославленной землячки волгоградцев — Народной артистки СССР Александры Пахмутовой. В каждый из показов будут встроены выступления волгоградских и столичных музыкантов.
Подиум с роялем решено установить прямо в бассейне на Площади Героев. Батальные сцены произведения «Свет Великой Победы» поддержат спецэффекты.
Вход по новой схеме: зрители попадут на Мамаев курган по главной лестнице.
В 2026 году увидеть представление смогут и те, кто не попадет на Мамаев курган.
«Впервые будет реализован совместный проект региона с новостной платформой Дзен, VK Видео и Одноклассниками. 7 мая с 21:00 на этих площадках будут транслировать акцию в прямом эфире. Следить за трансляцией смогут в режиме реального времени миллионы зрителей из любой точки мира», — сообщают в обладминистрации.
Вход на Мамаев курган на время подготовки к организации прямого эфира будет закрыт 7 мая с 16:00 до 22:00, предупреждают организаторы. Первый показ для зрителей состоится в 23:00 — попасть к месту проведения акции можно будет только по главной лестнице со стороны проспекта Ленина.
8 и 9 мая с 16:00 вход на Мамаев курган будет организован по такой же схеме. Выйти после окончания представления можно будет и вниз — к проспекту Ленина, и вверх — на улицу Рокоссовского.
Меры безопасности: запреты для водителей, контроль полиции.
Организаторы предприняли дополнительные меры безопасности: проход на Мамаев курган будут регулировать полицейские.
Все три дня — 7, 8 и 9 мая — остановки общественного транспорта «Мамаев курган» на проспекте Ленина и улице Рокоссовского будут закрыты, пассажиры не смогут воспользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутными такси на данном участке.
8 мая показы состоятся в 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30. 9 мая — в 20:30, 21:30, 22:30. Последний показ завершится фейерверком.