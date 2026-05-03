Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском Дрокино нашли виновников крупного пожара

В Емельяновском округе установлены лица, причастные к возникновению пала травы.

Источник: Комсомольская правда

3 мая в красноярском селе Дрокино полицейские нашли и задержали лиц, причастных к возникновению пала травы. В краевом МВД уточнили, что ими оказались двое местных жителей в возрасте 32 лет.

Напомним, что накануне пламя от пала травы уничтожило садовый дом и четыре строения. На месте работали пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов составили на сельчан протоколы об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Теперь мужчинам грозит штраф.