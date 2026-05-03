Сезон молодой капусты начался на московских ярмарках

На московских ярмарках начался сезон молодой капусты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: Freepik

«Капуста — культура капризная. Мы внимательно следим за температурой воздуха и высаживаем только морозостойкие сорта, например “подарок”. Правда, такая капуста долго не хранится и срок ее реализации короткий, зато из нее можно приготовить массу вкусных блюд — рецептов в моей копилке очень много», — приводятся в сообщении слова участницы межрегиональной ярмарки на ул. Свободы (владение 57) Елены Андреевой.

На московских ярмарках начался сезон молодой капусты. Ее привозят из Липецкой, Тамбовской и Владимирской областей.

Свежие овощи помогут восполнить дефицит витаминов после долгой зимы. Молодая капуста более нежная и сочная, чем зрелая, а также содержит больше витаминов С и U. Тонкие листья практически не имеют грубых прожилок, они легко усваиваются и не раздражают желудок.