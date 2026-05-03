Токаев показал подаренных ему лошадей

Касым-Жомарт Токаев посетил президентскую конюшню, в которой находятся ахалтекинские скакуны и арабские лошади, подаренные Катаром.
«Год назад я назвал жеребенка ахалтекинской породы Ақжан. По его внешнему виду сразу видно, что это благородное животное: высокий в холке, с изящной шеей, острыми ушами, стройным телом, глазами чистыми, как горная вода, с гордой поступью и очень умным нравом. Несколько месяцев назад к нашим скакунам добавился жеребенок буланой масти, которого я назвал Ақниет. Специалисты считают, что в будущем он сможет побеждать на международных соревнованиях. В конюшнях Администрации президента у нас также есть арабские жеребцы, которых нам недавно подарил Катар», — рассказал президент.
Касым-Жомарт Токаев добавил, что иногда лично приходит в конюшню, чтобы покормить скакунов.
«Казахский народ издревле особо почитал лошадь, говоря: “Ер қанаты — ат”. В нашей стране необходимо и дальше уделять особое внимание популяризации ценности лошади и развитию конного спорта», — заключил глава государства.