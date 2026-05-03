Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев показал подаренных ему лошадей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram поделился кадрами с майских выходных, на которых он решил уделить время подаренным ему лошадям, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/tokayev_online

Касым-Жомарт Токаев посетил президентскую конюшню, в которой находятся ахалтекинские скакуны и арабские лошади, подаренные Катаром.

«Год назад я назвал жеребенка ахалтекинской породы Ақжан. По его внешнему виду сразу видно, что это благородное животное: высокий в холке, с изящной шеей, острыми ушами, стройным телом, глазами чистыми, как горная вода, с гордой поступью и очень умным нравом. Несколько месяцев назад к нашим скакунам добавился жеребенок буланой масти, которого я назвал Ақниет. Специалисты считают, что в будущем он сможет побеждать на международных соревнованиях. В конюшнях Администрации президента у нас также есть арабские жеребцы, которых нам недавно подарил Катар», — рассказал президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что иногда лично приходит в конюшню, чтобы покормить скакунов.

«Казахский народ издревле особо почитал лошадь, говоря: “Ер қанаты — ат”. В нашей стране необходимо и дальше уделять особое внимание популяризации ценности лошади и развитию конного спорта», — заключил глава государства.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше