Роспотребнадзор признал воду и воздух в Туапсе соответствующими нормам

Роспотребнадзор: вода и воздух в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«После ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормы», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что все городские водоисточники находятся на значительном удалении —около десяти километров — от места происшествия. Это снижает прямое влияние любых возможных осадков.

В последнее время украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя два дня возгорание полностью потушили.

В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу. Возникший пожар ликвидировали за сутки.