Ижевский форум «Ночь карьеры в ИТ» объединил более 1000 участников

Свыше 1000 человек стали участниками молодежного форума «Ночь карьеры в ИТ», который состоялся 17 апреля в Ижевске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития Удмуртской Республики.
«В этом году мы изменили концепцию и локацию. Дворец единоборств позволил внедрить новые активности — спортивные. На одной площадке мы собрали соискателей, студентов, ИТ-компании и образовательные организации, чтобы наладить контакт между ребятами, стремящимися найти себя в ИТ, и потенциальными работодателями. Отрасль востребована, динамично развивается и является ярким примером опережающего роста», — отметил заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.
Мероприятие включало презентационный, рекрутинговый, образовательный и спортивный треки. Студенты ИТ- и смежных специальностей, а также молодые специалисты в области информационных технологий знакомились с работодателями Удмуртии и проходили реальные собеседования на ведущие предприятия региона. Кроме того, на форуме впервые состоялся турнир по фиджитал-баскетболу. Его победителями стали сотрудники компании «Директум».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.