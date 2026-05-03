В Иркутской области санавиация совершила 151 вылет с начала года

Санитарная авиация Иркутской области выполнила 151 вылет с начала года. Такая работа ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Каждый вылет санитарной авиации — это спасенная жизнь. Возможность в минимальные сроки транспортировать пациента в тяжелом состоянии напрямую влияет на результаты лечения. Мы продолжаем развивать систему воздушной скорой помощи как неотъемлемую часть единой экстренной службы региона», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Основными поводами для вызова санитарной авиации становятся острые сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые травмы, а также состояния, требующие нейрохирургического или реанимационного вмешательства. Благодаря оперативной работе воздушной службы и слаженному взаимодействию с наземными бригадами скорой помощи удается оперативно доставлять пациентов в медицинские организации для оказания экстренной и высокотехнологичной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.