На Дону разрешили ловить азово-черноморскую шемаю

В Ростовской области разрешили промышленный вылов проходной азово-черноморской шемаи в бассейне Дона. Об этом свидетельствует приказ, подписанный министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
Решение стало итогом многолетней работы по восстановлению популяции этой рыбы. Более 10 лет назад шемаю внесли в Красную книгу Ростовской области и начали искусственное воспроизводство вида. В 2019 году рыбу исключили из федеральной Красной книги, в 2024-м — из региональной, но промысловый лов до сих пор оставался под запретом.
Шемая относится к семейству карповых. Обитает в бассейнах Азовского, Чёрного и Каспийского морей, а также в реках Дон и Кубань. Средняя длина взрослой особи составляет около 35 см, а вес — примерно 270 граммов.
Как сообщалось ранее, в Ростовской области чёрный баклан стал угрозой для рыбоводства. Птица, которой не хватает питания в естественной среде из-за изменений в Азовском море, переключилась на пруды с товарной рыбой.