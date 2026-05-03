В Калининграде ищут подрядчика для ремонта покрытия на Высоком мосту

В 2023 году на Высоком мосту в Калининграде смонтировали архитектурную подсветку. Работы выполнила компания «Вершина» из Москвы. С организацией заключили контракт на капремонт наружного освещения и обустройства архитектурной подсветки на Высоком и Юбилейном мостах. Общая стоимость работ составила 36,4 миллиона рублей.