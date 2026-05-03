В Калининграде ищут подрядчика для ремонта покрытия на Высоком мосту. На эти цели выделили 6,2 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит снять старое покрытие и уложить новое из асфальтобетона. Подрядчика определят 13 мая. Работы необходимо выполнить в течение 24 дней с даты заключения контракта.
Высокий мост в Калининграде реконструировали в 2018 году. Контракт на сумму 928 миллионов рублей заключали с ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Фактически компания построила новый путепровод на месте старого.
В 2023 году на Высоком мосту в Калининграде смонтировали архитектурную подсветку. Работы выполнила компания «Вершина» из Москвы. С организацией заключили контракт на капремонт наружного освещения и обустройства архитектурной подсветки на Высоком и Юбилейном мостах. Общая стоимость работ составила 36,4 миллиона рублей.