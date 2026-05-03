В женской Евразийской ватерпольной лиге «Буревестник» подтвердил статус фаворита — победа над «Спартаком» 14:4

В Волгограде стартовала серия плей‑офф Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд. В первом матче четвертьфинальной серии встречались «Спартак‑Волгоград» и «Буревестник» (Нижний Новгород). В волгоградском бассейне интересной борьбы не получилось. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 14:4.
Уже с первых минут матча гости взяли игру под свой контроль. «Буревестник», победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка России, продемонстрировал высокий класс. Семь игроков команды входят в состав сборной России — это во многом предопределило ход встречи.
Гости открыли счёт в первой же атаке: Дарья Савченко забросила со второй линии, её почин поддержала Дарья Клюева, доведя преимущество до трёх мячей — 3:0 в пользу «Буревестника» по итогам первой четверти.
Второй период стал самым результативным: нижегородки забили 5 мячей подряд, а единственный ответный гол за «Спартак» забила Анна Сидорок — итог отрезка 7:1;
Третья восьмиминутка неожиданно осталась за волгоградками — они её выиграли со счётом 2:1, отличились Полина Кириленко и Вероника Громова.
В последнем игровом отрезке «Буревестник» восстановил доминирование и довёл матч до логичной победы — 3:1 по итогам четверти.
«Спартак-Волгоград» — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 4:14 (0:3, 1:7, 2:1, 1:3).
2 мая. Волгоград. ¼ финала. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Сергей Крижановский, Владимир Голиков (оба — Москва).
«Спартак-Волгоград»: Павлова — Громова (2), Федотова, Бронникова, Кириленко (1), Сидорок (1), Сабурова — Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова, Зеленова, Стерликова.
«Буревестник»: Хамраева — Черкасова (2), Арбузова (1), Клюева (5), Бунакова, Савченко (1), Гуськова (1), — Волкова, Нечаева (2), Данилюк, Адикова (1), Алексеенко (1), Боярова, Тростина.
Выигранные спринты: 0 — 4.
5-метровые/голы: 0/0 — 0/0.
Удаления: 2 — 5.
Ответный матч серии состоится 6 мая в Нижнем Новгороде. Именно там решится, продолжит ли «Спартак‑Волгоград» борьбу за титул или «Буревестник» пройдёт в полуфинал без сюрпризов.
Александр Веселовский.
