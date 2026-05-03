Микро-жилье в Нижнем Новгороде стоит 1,9 миллионов рублей

Не все жители Нижнего Новгорода могут позволить себе приобрести жилье даже с помощью ипотеки, поэтому многие вынуждены искать микро-жилье. Издание NewsNN выяснило, какие самые компактные квартиры доступны в городе и какова их стоимость.
На первом месте находится самая маленькая квартира, расположенная на проспекте Героев, с площадью всего 10 квадратных метров. Из-за ограниченного пространства кухня была размещена в прихожей, а в санузле установлена миниатюрная ванна, предназначенная только для сидения. Тем не менее, владелец выставил цену почти в 1,9 миллиона рублей, так как квартира предлагается с мебелью и бытовой техникой. Кроме того, она находится всего в 25 минутах пешком от станции метро «Бурнаковская».
Второе место занимает студия площадью 11 квадратных метров на улице Гончарова, находящаяся в 15 минутах ходьбы от метро «Заречная». Здесь также все организовано очень компактно и функционально: стиральная машина расположена в кухонной зоне, вместо ванной установлена душевая, но имеется большое окно и кухонный гарнитур. За эту квартиру владелец запрашивает почти 2,2 миллиона рублей.
Также в Нижнем Новгороде можно найти две квартиры площадью 12 квадратных метров, расположенные в старом жилом фонде. Одна из них находится на улице Подводников, всего в 10 минутах от станции «Двигатель революции», и стоит 2 миллиона рублей.
Внутри есть небольшая кухня с варочной плитой и компактный санузел с душевой, но мебели нет, поэтому ее придется приобретать самостоятельно.