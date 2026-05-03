В Ростовской области мужчину будут судить за смертельное избиение приятельницы

Под Ростовом мужчина расправился с подругой во время пьяной ссоры.

Источник: Комсомольская правда

.В Мясниковском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в смертельном избиении приятельницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следователи установили, что в феврале 2026 года 38-летний мужчина выпивал вместе со своей 46-летней знакомой в жилой пристройке на территории фермерского хозяйства. В ходе конфликта он нанес женщине множественные удары руками по голове и туловищу. От полученных травм она скончалась.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Известно, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

