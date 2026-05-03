Сергей Собянин: Новый пешеходный маршрут создается на западе Москвы

«Создаeм пешеходный маршрут от моста Академика Королeва до здания театра “Мастерская П. Н. Фоменко”. Длина маршрута — больше 2,5 км. Часть участка — от моста Академика Королeва до жилого комплекса “Береговой” уже доступна для пешеходов. Сейчас благоустраиваем набережную “Западный порт”, которая протянется от ЖК до Белорусского моста. Активные работы идут и на финальном участке — от “Западного порта” до “Мастерской П. Н. Фоменко”. Укрепляем берега. Под Белорусским мостом, проспектом Багратиона и Дорогомиловскими мостами делаем искусственные насыпи для расширения набережной», — говорится в сообщении.