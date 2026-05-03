В МАИ создают систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов. Она призвана сделать роботизированные технологии более доступными для небольших предприятий и бытового использования, так как обучить манипулятор новым задачам сможет любой человек без специальных навыков, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На большинстве производств внедрение роботов требует сложной и дорогой настройки. Это создает серьезные барьеры для малого бизнеса: высокие затраты на программирование, необходимость привлекать узкопрофильных специалистов и длительное время перенастройки при смене задач. Наша система решает эту проблему — манипулятор можно обучить новым движениям за несколько минут», — рассказал участник проекта, студент института «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» МАИ Кирилл Котенев, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, в настоящее время система сфокусирована на двух типах управления: на отслеживании положения при движении и на включении-выключении. Во втором случае речь идет, например, об включении инструментов. Список решаемых задач будет расширяться, отметил Котенев. Проект выполняет команда студентов под руководством старшего преподавателя кафедр «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» и «Инфокоммуникации» МАИ Василия Егорова.
Схема работы системы проста и интуитивно понятна. Оператор включает режим записи и сам двигает манипулятор по нужной траектории, например, чтобы перенести деталь с одного места на другое. В это время робот «запоминает» каждое движение: положение всех частей фиксируется 20 раз в секунду. Затем манипулятор воспроизводит эту последовательность: повторяет все шаги и точно копирует скорость, с которой оператор выполнял движение.
Разработка может применяться во множестве отраслей. В малом бизнесе и на локальных производствах обученный манипулятор с клешней сможет автоматизировать рутинные операции: раскладывать тесто или перемещать противни в пекарнях, а манипулятор со сверлом — выполнять повторяющиеся действия, связанные со сборкой деталей. В быту роботы могут взять на себя часть домашних задач или стать помощниками для людей с ограниченными возможностями.
«Сейчас разработчики проводят тестирование и отладку системы на собственном прототипе манипулятора с клешней. В ближайших планах — работа над повышением точности и надежности ее работы, обеспечение удобства взаимодействия с пользователем, а также тестирование в условиях, приближенных к реальным», — отметили в МАИ.