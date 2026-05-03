В МАИ создают систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов

Схема работы системы проста и интуитивно понятна. Оператор включает режим записи и сам двигает манипулятор по нужной траектории, например, чтобы перенести деталь с одного места на другое. В это время робот «запоминает» каждое движение: положение всех частей фиксируется 20 раз в секунду. Затем манипулятор воспроизводит эту последовательность: повторяет все шаги и точно копирует скорость, с которой оператор выполнял движение.