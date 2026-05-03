Элизабет Абраамян — бронзовый призёр чемпионата России по настольному теннису

Главные национальные соревнования завершаются 3 мая в Москве. В воскресном полуфинале женского одиночного турнира Элизабет Абраамян проиграла Марии Тайлаковой из Татарстана.
Упорнейший поединок длился более часа и закончился в седьмом сете на тай-брейке. Элизабет потерпела поражение — 3:4 (8:11, 12:10, 11:7, 9:11, 8:11, 11:6, 10:12). В качестве полуфиналистки воспитанница СШОР № 13 Нижнего Новгорода получит бронзовую награду. На четырёх предыдущих чемпионатах страны ученица заслуженного тренера России Сергея Брусина неизменной становилась лучшей в одиночном разряде, который является самой престижной дисциплиной.
Добавим, что в нынешнем полуфинале Элизабет Абраамян играла в ранге двукратной чемпионки России 2026 года. Золото она завоевала в парах с москвичом Львом Кацманом и с Владой Ворониной из Нижнего Новгорода. Кроме того, выступая за сборную Нижегородской области, Элиз выиграла бронзу смешанных командных соревнований.