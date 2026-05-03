В Красноярском крае на несколько дней ограничат движение через железнодорожный переезд в Нижнем Ингаше

В Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края в мае временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд. Об этом рассказали в КрасЖД. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, — уточнили в ведомстве. Речь идет о переезде на выезде из поселка Нижний Ингаш, который расположен на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь». Как уточняется, в указанные даты движение транспорта через этот участок будет полностью перекрыто. Ограничения введут в несколько этапов: с 23:10 7 мая до 17:10 8 мая, с 02:10 до 17:10 12 мая и с 07:10 до 17:10 19 мая. В это время на участке будет работать тяжелая техника, поэтому движение полностью перекроют. Для объезда водителям предлагают альтернативный маршрут через другой переезд в границах поселка Нижний Ингаш, расположенный на пересечении с улицей Железнодорожная. Напомним, что в майские праздники в Красноярском крае запустили дополнительные электрички.