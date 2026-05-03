Что грозит волгоградцам, хранящим дома изъятые из продажи книги

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что грозит волгоградцам и другим россиянам за хранение дома книг, изъятых из продажи в России.
В их числе — произведения «Оно» Стивена Кинга, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Мой полицейский» Бетана Робертса, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Они исчезли с полок магазинов после экспертиз РКС, которые проводились специалистами союза по запросу издательств и госструктур.
«Дома — ради бога, храните», — цитирует Степашина РИА Новости.
В настоящее время в российском законодательстве наказания за это не предусмотрено.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что грозит за сорванную в парке сирень.