В Ростовской области разрешили промысловый вылов шемаи

Азово-черноморская шемая, известная рыбакам также под названиями шамая или шамаечка, относится к семейству карповых. Традиционно она обитает в бассейнах Азовского, Черного и Каспийского морей, а также в таких реках, как Дон и Кубань. Средняя длина взрослой особи составляет около 35 сантиметров, а вес в среднем достигает 270 граммов.