Пропавшую старушку чудом нашли живой в Хабаровске

На днях в поисково-спасательный отряд «Лига Спас» поступила заявка, которая заставила волонтеров бросить всё и приступить к экстренным поискам: в Хабаровске без вести пропала 73-летняя Татьяна Сергеевна Громовская, нуждающаяся в медицинской помощи. Пожилая женщина ушла из дома и не вернулась, а вместе с ней исчезли и лекарства, которые ей жизненно необходимы. Трое суток город ничего не знал о ее судьбе, и трое суток десятки людей прочесывали улицы, дворы и овраги, пока случайная прохожая не узнала потерянную старушку на автобусной остановке. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Городские сектора, овраги и погода, которая не щадит.
Как только информация о пропаже поступила в отряд, инфорги разослали ориентировки по соцсетям, а группы физического поиска приступили к отработке городских секторов. Волонтеры прочесывали дворы, проверяли овраги, заглядывали в подъезды и расспрашивали прохожих. Счет шел на часы, потому что пожилой человек без еды и лекарств с каждым днем теряет силы, и каждая ночь на улице может стать последней.
Второго мая погода резко испортилась. Зарядил дождь, ветер усилился, температура стремительно поползла вниз. Представьте, каково это — быть на улице в такую погоду в преклонном возрасте, дезориентированной и напуганной.
Поисковики не прекращали работу ни на минуту, хотя параллельно поступили еще несколько заявок, и отряду пришлось одновременно закрывать разные районы города совместно с сотрудниками полиции. Но главная цель — Татьяна Сергеевна — оставалась призраком: все сигналы от населения касались только 30 апреля, а первого мая никто ее уже не видел.
В отряде понимали: женщина третьи сутки без еды и лекарств перемещается по городу, но почему-то никто не обращает на нее внимания. Этот феномен — один из самых мучительных для поисковиков: человек идет, его видят десятки людей, но никому не приходит в голову, что именно его разыскивают всем городом.
Не прошла мимо.
Третьего мая, когда надежда уже начала таять, в отряде раздался звонок, который мгновенно перевернул ситуацию. Позвонила подписчица отряда Юлия Федоровна и сообщила, что случайно увидела Татьяну Сергеевну на остановке и будет находиться рядом с ней до приезда спасателей.
Юлия Федоровна сделала то, чего не сделал никто за трое суток: обратила внимание на растерянного человека. Вид у пенсионерки был потерянный, но свои данные она смогла назвать. Женщина не пожалела времени, зашла на страницу отряда, сверила ориентировку и тут же набрала волонтеров. Именно эти несколько минут и стали тем мостом, который соединил потерявшегося человека с теми, кто его искал.
Сейчас Татьяна Сергеевна в безопасности, рядом с семьей. Отряд и родные приносят огромную благодарность Юлии Федоровне — за активную позицию, отзывчивость и простое человеческое желание помочь.