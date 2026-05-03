Пропавшую старушку чудом нашли живой в Хабаровске

На днях в поисково-спасательный отряд «Лига Спас» поступила заявка, которая заставила волонтеров бросить всё и приступить к экстренным поискам: в Хабаровске без вести пропала 73-летняя Татьяна Сергеевна Громовская, нуждающаяся в медицинской помощи. Пожилая женщина ушла из дома и не вернулась, а вместе с ней исчезли и лекарства, которые ей жизненно необходимы. Трое суток город ничего не знал о ее судьбе, и трое суток десятки людей прочесывали улицы, дворы и овраги, пока случайная прохожая не узнала потерянную старушку на автобусной остановке. Подробности — в материале hab.aif.ru.