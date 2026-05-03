Из-за аварии на путях в Литве задерживаются три поезда на калининградском направлении

ЧП произошло в 2 часа 10 минут в ночь на воскресенье, 3 мая. На станции Еся Литовской железной дороги сошли с рельсов несколько вагонов товарного поезда, из-за чего оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура.
— Движение всех поездов приостановлено. Задерживаются поезда дальнего следования № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва и № 147 Москва — Калининград, — сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.
Информации о том, когда возобновится движение, пока нет. Пассажирам застрявших в пути поездов оказывают помощь сотрудники поездных бригад. После открытия движения на станции в Чернышевском всех бесплатно обеспечат бутилированной водой и питанием.