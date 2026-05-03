В Альметьевске Республики Татарстан начался ремонт студенческого общежития

Капитальный ремонт общежития политехнического техникума стартовал в городе Альметьевске Республики Татарстан, сообщила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова на своей странице во «ВКонтакте». Здание обновят в соответствии с целями федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Общежитие с момента открытия остается стабильно востребованным. Ежегодно в нем проживают до 500 студентов. При этом вопрос его комплексной модернизации на протяжении многих лет стоял особенно остро. В настоящее время на объекте специалисты проводят демонтажные работы. Также они обновляют систему электроснабжения. Кроме того, рабочие проводят перепланировку на 7−9-м этажах первого корпуса.
Капитальный ремонт предусматривает в том числе повышение уровня комфорта проживания учащихся. Так, будет изменена организация санузлов, душевых и кухонных зон. На каждом этаже планируют создать зоны для самоподготовки, оборудовать прачечные самообслуживания и медицинский кабинет. Кроме того, в общежитии появятся специальные комнаты для маломобильных студентов.
«Возможность достижения качества образования определяется не только учебными и лабораторными помещениями, но и условиями проживания. Уверена, что обновленное общежитие станет для наших студентов более удобным», — подчеркнула глава района.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.