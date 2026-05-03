Хабаровск встретил благотворительный автопробег «Одна Родина — одна семья»

Хабаровск сегодня встречал участников масштабного благотворительного автопробега «Одна Родина — одна семья», посвященного памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала 2 мая во Владивостоке, а конечной точкой маршрута станет Донецк. За время пути автопробег проследует через 20 городов страны, и Хабаровск стал одним из ключевых пунктов на этой карте единства.
Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что акция вдохновлена идеей объединить людей разных регионов вокруг одной большой цели — победы в специальной военной операции. 2026 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, и автопробег стал живым воплощением этого лозунга.
«В сложные для Родины времена наши люди всегда вставали плечом к плечу и защищали страну. И сейчас именно такой момент единения. Вместе — победим!» — заявил Дмитрий Демешин.
Главная миссия автопробега — доставить гуманитарную помощь и технику на нужды фронта, а также поддержать семьи героев, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Так что каждая остановка на маршруте — это не просто встреча с горожанами, а пополнение груза, который уйдет туда, где его ждут больше всего. И Хабаровск в этом общем деле свою часть выполнил.