Отопительный сезон завершается в Нижнем Новгороде 5 мая. Об этом в своём канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, такое решение принято на основании того, что прогноз погоды показывает устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы.
«И сразу же стартует подготовка к отопительному периоду 2026−2027 гг. Впереди у теплоснабжающих компаний и домоуправляющих организаций много работы: провести необходимые ремонты и обновить оборудование, проверить и переложить трубы, опрессовать и промыть внутридомовые сети», — написал глава города.