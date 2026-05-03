В Хабаровске 37 юных музыкантов борются за «Кубок мира»

С 1 по 3 мая в Хабаровске проходит I Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль имени Виктора Арсентьевича Никиточкина. В краевую столицу съехались 37 юных музыкантов со всей страны — от Хабаровска до Якутии, от Москвы до Иркутска. Все они — участники официального отборочного этапа на международный «Кубок мира», и уровень, по словам организаторов, получился действительно серьезным.
Председателем жюри выступил президент Международной конфедерации аккордеонистов Мирко Патарини из Италии. И его оценка дорогого стоит. «Даже в младших группах мы видим настоящих артистов», — сказал маэстро. Главное, по его мнению, не оценки и не места, а то, как ребенок выходит на сцену и через инструмент передает свои эмоции, свою душу.
Среди участников уже горят свои звездочки. 11-летний Артем Романов из Хабаровска исполняет «Эх, дороги…» и «В лесу прифронтовом». «Когда выхожу на сцену, важно быть храбрым», — говорит парень. Анна Рязанцева из Эльбана в свои 13 лет мечтает играть с оркестром и уже сейчас демонстрирует такое упорство и характер, что, кажется, ее мечта — лишь вопрос времени.
Сегодня состоится гала-концерт с симфоническим оркестром, где зрителей ждет мировая премьера концерта для аккордеона и выступление самого Мирко Патарини. Финальная точка — 3 мая, церемония закрытия и главный приз в номинации «Соло с оркестром» — новый аккордеон. Подарок, который для юного музыканта может стать судьбоносным.
Человек, чье имя носит конкурс, — Виктор Арсентьевич Никиточкин — больше сорока лет возглавлял отделение народных инструментов в колледже искусств. Он воспитал учеников, которые сегодня сами учат других, и конкурс его имени — не просто мемориальная акция. Это живая традиция, это история о том, как мальчишка с баяном становится большим артистом и как культура звучит громко, чисто и на всю страну.
«Ребята, Хабаровский край гордится вами. Всем желаю победы!» — сказал губернатор Дмитрий Демешин. И судя по тому, что первые дни конкурса уже принесли такие отзывы, победа здесь действительно у каждого, кто вышел на сцену и не побоялся быть храбрым.