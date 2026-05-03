СК сказал, в отношении кого возбуждено уголовное дело после гибели 18-летнего стажера аттракциона в Могилеве

СК возбудил дело после гибели 18-летнего стажера аттракциона в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете Беларуси рассказали о возбуждении уголовного дела после гибели 18-летнего стажера аттракциона в Могилеве.

«Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси», — говорится в сообщении СК.

Напомним, что трагедия произошла 1 мая на аттракционе в могилевском парке. 18-летний стажер, который проходил обучение на должность оператора аттракционов, помогал посетителю безопасно покинуть карусель.

«В этот момент его (стажера. — Ред.) задела движущаяся часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы, от которой скончался», — сообщал обстоятельства произошедшего СК, отмечая, что рабочий механизм стажер не зафиксировал.

